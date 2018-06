In Germania sono sicuri: «Il Liverpool prenderà Leno»

Niente Mondiale per Bernd Leno, ma il portiere tedesco continua ad essere nel pieno delle voci di mercato. La Bild, infatti, è sicura che sulle tracce del numero 1 del Bayer Leverkusen ci sarebbe il Liverpool di Klopp che è a caccia di un sostituto per Karius dopo la notte da incubo nella finale di Champions contro il Real Madrid. Il club inglese, infatti, si sarebbe detto pronto a versare la clausola di 28 milioni di euro.



Non una buona notizia per il Napoli che da tempo è sulle tracce di Leno e vorrebbe chiudere l'accordo con i tedeschi per una cifra decisamente inferiore rispetto a quella prevista dalla clausola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA