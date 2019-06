In Inghilterra: scade il riscatto di Ospina, il Napoli offre 2 milioni

Il riscatto automatico non è scattato durante la stagione e il finale di annata di David Ospina non è stato dei più facili. Il portiere colombiano è tornato in patria ma ha ritrovato presto serenità ed ora si allena per prepararsi al meglio in vista della Copa America che giocherà da protagonista con la sua nazionale.



Il suo futuro, però, è ancora in bilico. Come annunciato da The Sun in Inghilterra, l'Arsenal, che ne detiene ancora il cartellino, non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Napoli che, entro domani, dovrebbe riscattare il portiere per una cifra di poco inferiore ai 3 milioni e mezzo di euro. L'idea del club azzurro sarebbe di offrire ai Gunners poco più di 2 milioni per potersi assicurare Ospina anche il prossimo anno.



Nel frattempo, l'Arsenal si guarda intorno. Diversi club europei avrebbero già contattato il club inglese per avere informazioni sul futuro del portiere colombiano mentre Emery potrebbe anche riaccoglierlo a Londra in caso di affare sfumato per gestire l'alternanza con Bernd Leno, più giovane portiere arrivato un anno fa dalla Bundesliga.

