Manchester Utd, pronti 150 milioni per Koulibaly, Solskjaer fa sul serio

Kalidou Koulibaly tra Lindelof e De Gea. Così il Mirror quest'oggi ridisegna il Manchester United del futuro, un futuro nemmeno troppo prossimo e pronto a rendere Solskjaer protagonista già in estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, infatti, l'allenatore dei Red Devils farà sul serio per il centrale difensivo del Napoli: per lui pronta un'offerta da 150 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare qualsiasi certezza di Aurelio De Laurentiis e di Carlo Ancelotti, pur pronto ancora ad incatenarsi ai cancelli di Castel Volturno.









Il franco senegalese non è l’unico grande obiettivo dell’estate per lo United che sulla lista sogna anche Sancho e Hudson-Odoi, calciatore in rampa di lancio da strappare a Maurizio Sarri e al Chelsea. I soldi da spendere non sono un problema perché a Manchester sono previsti nuovi investimenti e un po’ di cessioni importanti che porterebbero nuove disponibilità nelle casse del club per il dopo Mourinho.

