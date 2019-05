«Allan al Psg, i francesi lo vogliono prima della Copa America»

La convocazione di Allan con la nazionale brasiliana per la Copa America cambia le carte in tavola del prossimo mercato. Stando a quanto riportato da Diario As in Spagna, il Paris Saint Germain ora vuole velocizzare la trattativa che porterebbe il centrocampista azzurro da Napoli alla Tour Eiffel e magari concludere l'acquisto anche prima del torneo internazionale.



Il Napoli, che già lo scorso gennaio aveva chiuso le porte in faccia al club parigino, non direbbe di no ad una offerta conveniente e Giuntoli è già su diversi sostituti per rimpiazzare il brasiliano. La Copa America, che si giocherà proprio in Brasile, partirà il prossimo 14 giugno. Allan ha già chiuso la sua stagione con il Napoli visto che sarà squalificato e quindi indisponibile per l'ultimo turno contro il Bologna.

