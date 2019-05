In Spagna assicurano: Arias lascia l'Atletico, il futuro può essere Napoli

Il suo nome era sul taccuino del Napoli già un anno fa, ma l'Atletico Madrid fu più veloce di tutti. A distanza di qualche mese, però, il nome di Santiago Arias torna ad essere sul mercato. A confermarlo è Marca, secondo il quotidiano spagnolo il terzino colombiano avrebbe infatti un piede e mezzo fuori dalla rosa dell'Atleti in vista della prossima stagione, con Simeone pronto a lasciarlo partire dopo gli addii di Godin ed Hernandez.



Per il quotidiano spagnolo, il futuro di Arias potrebbe anche essere un ritorno al passato, con il Napoli che in questo anno non ha mai smesso di seguirlo e con l'interesse sempre elevato del club azzurro. La clausola sul suo contratto recita 40 milioni di euro e l'Atletico cercherà di guadagnare il massimo dalla sua cessione per poter reinvestire la cifra sul mercato.

