In Spagna sono certi: «Koulibaly primo nome per sostituire Ramos»

Una vicenda tutta da chiarire ed un futuro tutto da scrivere. Sergio Ramos ed il Real Madrid, una storia d'amore che potrebbe concludersi a sorpresa proprio la prossima estate dopo anni di vittorie e soddisfazioni. Il centrale blanco non è più così certo della permanenza nella capitale e allora ecco che i media spagnoli già si interrogano sul possibile futuro della difesa del Real.



Un Real che perderà anche Varane e che cerca quindi validi sostituti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in queste ore, il primo nome sulla lista dei merengues è quello di Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli che ha già tanti estimatori ma che sembra essere stato blindato dal club azzurro almeno per questa estate. Il Real proverà ancora a bussare alla porta del Napoli, ma nel frattempo la dirigenza spagnola ha altri nomi sulla lista della spesa: Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso o anche l'interista Skriniar.

