Fabián Ruiz, l'annuncio da Siviglia: «Napoli pronto a pagare la clausola»

Fabián Ruiz pronto a prendere il posto di Marek Hamsik. Con il capitano slovacco che ormai guarda con decisione alla Cina, lo spagnolo del Betis potrebbe sostituirlo a Napoli, con Giuntoli ed Ancelotti che lo prenderebbero di corsa. Il Betis sa che per Ruiz potrebbe scatenarsi una piccola asta internazionale nelle prossime settimane, ed aspetta l'offerta migliore.



Il Napoli, però, avrebbe tutta l'intenzione di pagare la clausola presente nel suo contratto. Secondo quanto riportato da Diario AS in Spagna, per Ruiz il Napoli sarebbe disposto nelle prossime ore a versare i 30 milioni utili per portarlo in azzurro. Una cifra che è proprio quella richiesta dal club di De Laurentiis per liberare Hamsik con direzione Cina, da incassare e versare subito in Spagna, assicurandosi Fabián Ruiz e superando le altre concorrenti.

