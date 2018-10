In Spagna convinti: sarà derby tra Real e Barça per Koulibaly

Il mercato della prossima estate è ancora lontano, ma la sosta dei maggiori campionati europei dà modo alle società di pensare ai mesi che verranno. Ne sono consapevoli in Spagna dove Real Madrid e Barcellona - Braida, dirigente catalano, era al San Paolo per la sfida contro il Liverpool - già progettano la prossima stagione. E, secondo quanto riportato da Marca, i disegni delle due società più forti della Liga riguardano anche la Serie A.



In particolare il Napoli e Kalidou Koulibaly, difensore azzurro arrivato in città da sconosciuto e diventato oggi tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Le due grandi di Spagna hanno infatti messo il centrale franco-senegalese nel mirino per il prossimo anno pronte a sfidarsi sul mercato e, soprattutto, a sfidare le richieste di Aurelio De Laurentiis.



Il patron del Napoli ha infatti più volte ripetuto di aver rifiutato in passato offerte consistenti che arrivavano dalla Premier League per Koulibaly e sarebbe pronto a rifarlo. Il calciatore ha firmato il prolungamento contrattuale con gli azzurri lo scorso mese ed è felice della sua avventura napoletana. Tutto, però, fa pensare che Kalidou sarà protagonista della prossima estate.

