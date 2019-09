Napoli, il Barça preme per Fabian: Messi dice sì, pronta offerta 60 mln

Non si fermano in Spagna le voci di un forte interessamento del Barcellona a Fabian Ruiz, il centrocampista andaluso che tanto piace ai catalani e che ora veste la maglia azzurra del Napoli. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la stella della nazionale iberica Under 21 - con cui ha vinto l’ultimo Europeo di categoria - sarebbe già a conoscenza dell’interessamento dei catalani che avevano già avuto con lui contatti prima del passaggio in Serie A dal Betis, un anno fa.



Il Napoli fa muro, forte di un contratto lungo e delle parole di Carlo Ancelotti, ma è innegabile che in caso di affondo blaugrana pochi club al mondo potrebbero rinunciare all’offerta. Lo spogliatoio catalano, si legge, avrebbe anche dato il suo ok all’acquisto. Il club spagnolo partirebbe da un’offerta di 60 milioni nel prossimo inverno, cifra che sarebbe già il doppio di quanto pagato dal Napoli un anno fa per strapparlo al Betis tramite clausola rescissoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA