In Spagna insistono: Real-Barça è sfida per Fabiàn Ruiz in estate

Il testa a testa in campionato, in coppa, in Champions e, ovviamente, anche sul mercato. Una sfida, quella tra Barcellona e Real Madrid, che coinvolgerà anche il Napoli, detentore del cartellino di Fabián Ruiz: il centrocampista spagnolo è il principale obiettivo della mediana di entrambe le big di Spagna, pronte a darsi battaglia nei prossimi mesi per accaparrarselo.



Secondo quanto si legge da Mundo Deportivo oggi, per il Barcellona Fabián è una priorità assoluta: giovane, forte, già esperto, la dirigenza catalana vuole poggiare su di lui e sul suo talento le basi del futuro. Diverso, invece, il discorso della squadra di Madrid: il Real ha già cercato Pogba ed Eriksen nell'ultima sessione di mercato, Fabián sarebbe una delle diverse opzioni possibili ma rovinare i piani dell'eterna rivale sarebbe la ciliegina sulla torta dell'affare.



In mezzo alle due pretendenti c'è il Napoli, forte di un accordo fino al 2023 che non prevede alcuna clausola rescissoria. Per lo spagnolo, già da qualche mese, si parla ormai di rinnovo in azzurro, con l'obiettivo di allungare il contratto al 2024 ed adeguare ovviamente l'ingaggio. L'accordo in questo senso non è stato trovato, ma il Napoli spera di farlo quanto prima e diminuire queste voci di mercato di cui il calciatore è già a conoscenza.

