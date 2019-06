In Spagna: James pensa anche all'Atletico, ma il Real vuole il Napoli

Nell'attesa che la Copa America si concluda per affondare il colpo decisivo, il Napoli deve registrare un nuovo ingresso nella trattativa che porterebbe gli azzurri su James Rodriguez, il fantasista colombiano di proprietà del Real Madrid in cerca di squadra per il prossimo anno. L'unica certezza sul suo futuro è che non resterà tra i blancos, dopo un prestito biennale al Bayern Monaco e un rapporto già incrinato con Zinedine Zidane.



Il Napoli di Carlo Ancelotti è il club più accreditato per assicurarsi James il prossimo anno, ma secondo quanto riportato oggi da Cadena Ser in Spagna sul colombiano ci sarebbero vigili anche gli occhi dell'Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros pensano a James in caso di cessione di calciatori come Correa o Vitolo e al giocatore l'ipotesi Atletico non dispiacerebbe.



Non solo per restare a Madrid, città che ha già vissuto in passato, ma anche per dare una risposta a quanti nel club del Real non hanno creduto in lui in questi mesi. L'ipotesi è complicata, il Real Madrid preferirebbe la cessione al Napoli per non ritrovarsi il colombiano con una diretta concorrente in Liga, ma dalla Spagna fanno sapere che James non ha alcuna fretta di decidere: aspetterà il termine della Copa America, poi si guarderà intorno per prendere la migliore decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA