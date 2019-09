In Spagna pazzi di Fabián: Barça pronto a strapparlo al Napoli

Una prima pagina tutta dedicata a lui, con l'esultanza dopo il primo gol stagionale segnato a Lecce. Fabián Ruiz nel mirino del Barcellona non è una novità, ma questa mattina è Mundo Deportivo, uno dei principali quotidiani sportivi della penisola iberica, a dedicargli tutta una prima pagina e a svelare il piano dei catalani che guardano a lui con molto interesse.



Proprio a Lecce la presenza in tribuna del dirigente catalano Eric Abidal avrebbe riacceso un interesse che va avanti da anni: secondo quanto si legge, infatti, il Barcellona avrebbe potuto prendere Fabián dal Betis già prima dell'interessamento del Napoli, ma il club di Aurelio De Laurentiis fu più attento e, forse, anche più convinto nell'investimento da fare, versando la clausola da circa 30 milioni per assicurarselo.



Non fu lo stesso per il Barça che ora si mangia le mani per l'affare mancato ma che di certo non si fa spaventare dal nuovo costo del centrocampista che questa estate ha incantato tutti con la maglia anche della nazionale spagnola dopo una buona prima stagione a Napoli. L'andaluso sarebbe la carta perfetta da affiancare a De Jong e Arthur per il processo di svecchiamento che il Barcellona porterà avanti la prossima estate.







