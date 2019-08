In Spagna: Milik non sente fiducia, il Betis Siviglia continua i contatti

Nonostante le parole di facciata, la posizione di Arkadiusz Milik al Napoli non è poi così chiara. Questo è quanto riportato quest'oggi da Estadio Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino agli affari del Betis di Siviglia e che da settimane ormai riporta gli interessamenti del club spagnolo per la punta polacca in forza agli azzurri. L'attaccante rischia di essere messo sul mercato qualora il Napoli dovesse decidere di puntare sull'arrivo di un altro elemento come Icardi, ecco perché il Betis ne segue le evoluzioni.



Gli spagnoli vorrebbero un attaccante forte per poter rinforzare la squadra in vista della stagione che sta per cominciare e quello di Milik potrebbe essere il nome perfetto. Gli emissari del club hanno già da diversi mesi contatti con l'entourage del polacco, fattore che potrebbe favorire poi la trattativa in questo caldo mese d'agosto. L'ostacolo, al momento, resta l'alto costo del cartellino richiesto dal Napoli: circa 60 milioni per lasciar andare Arkadiusz.

