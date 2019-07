In Spagna spaventano il Napoli «James vuole giocare all’Atletico»

Una prima pagina che può spaventare tanti tifosi azzurri quella di Marca, quotidiano spagnolo che oggi in edicola propone il faccione di James Rodríguez e i colori dell’Atletico Madrid.



«Bomba in vista», di mercato s’intende. «James vuole giocare all’Atletico» si legge dal quotidiano. Il calciatore colombiano preferirebbe restare a Madrid il prossimo anno cambiando sponda tra le due squadre cittadine anche perché affascinato dal nuovo progetto dei Colchoneros e di Diego Simeone.



Il Napoli, dunque, dovrà darsi una mossa nella trattativa che porta a James. I dubbi azzurri sulla modalità di pagamento potrebbero essere ostacolo insormontabile all’arrivo alla corte di Ancelotti dell’ormai ex stella del Real Madrid.

