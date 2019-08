Napoli, in attacco incognita Milik: «È forte, dategli solo del tempo»

di Marco Giordano

Le voci su Icardi, quelle su Lukaku, quei sussurri mai spenti sul reale valore di un bomber dalle qualità importanti, ma anche dal rendimento spesso messo in discussione, soprattutto nei big match: quelli, nei quali, raramente è stato protagonista la scorsa stagione. Una prova opaca, quella di Marsiglia, è stata sufficiente per far tornare quei sussurri sul conto di Arek Milik: con una prima esimente, quella che arriva sempre quando un attaccante di stazza inizia con qualche difficoltà la stagione. «Scontato dire che il fisico di Milik è diverso da quello di Insigne o Mertens: sono cilindrate opposte e vanno alimentate in modo diverso, tutto dipende da come avviene questa alimentazione, da quelli che sono i metodi di allenamento: che ci voglia qualche giorno in più per Arek è naturale». Francesco Sinatti è stato il preparatore di Milik negli anni di Sarri, l'uomo che ne ha curato i muscoli e, come pochi, ne conosce i segreti. «Stiamo parlando di un attaccante completo, paragonabile alle altre grandi prime punte che giocano in Europa. Ha potenza, attacca la profondità, va veloce dentro, sa svariare su tutto il fronte offensivo, gioca con il sinistro ma anche con il destro e ha un buon impatto in termini di resistenza. Ovvio che tutto dipende da come si allena, ha bisogno di una grandissima intensità in tutti gli allenamenti per rendere al meglio».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO