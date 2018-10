L'esclusione dalla nazionale brasiliana di Allan diventa sempre più un caso. Il centrocampista del Napoli non è stato chiamato dal ct Tite nemmeno in occasione delle ultime convocazioni per le gare di ottobre e allora ecco l'incredibile retroscena: l'Italia di Mancini pensa proprio a lui per la nazionale azzurra. Questa la notizia data da Sky Sport, secondo la quale il ct italiano avrebbe in testa di portare con sé Allan e renderlo convocabile per i colori azzurri.



Secondo quanto riportato da Sky, non ci sono stati ancora contatti tra Roberto Mancini e il giocatore, un approccio però c’è stato tra il Napoli e la Federazione per verificare la presenza di condizioni formali per una possibile convocazione. Allan ci starebbe pensando, anche in virtù delle esclusioni ripetute da parte della Seleçao e del forte attaccamento che ha ormai con l'Italia, arrivato qui nel lontano 2012 grazie all'Udinese che lo aveva acquistato dal Vasco da Gama.

