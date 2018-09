Incubo Napoli, ogni tiro è gol: tra Ospina e Karnezis solo 4 parate

di Paolo Mainiero

La solitudine dei numeri uno. È l'estremo baluardo, l'ultimo argine. Se cade lui, è la fine. E purtroppo, che sia il Karnezis della prima giornata o l'Ospina delle due successive, il portiere del Napoli è caduto già tante volte, troppe per una squadra che ambisce a traguardi ambiziosi. Sei gol subiti in tre partite, roba da brividi, numeri che non si addicono a una difesa che lo scorso anno fu tra le meno battute del campionato e che oggi si fa fatica a riconoscere.



Sei gol subiti significa la seconda peggior difesa del campionato. Peggio ha fatto soltanto il Chievo, con nove reti al passivo ma che una mezza dozzina di gol li ha presi tutti insieme a Firenze; e alla pari con gli azzurri c'è il Genoa, che ne ha beccati cinque a Sassuolo. Cifre impietose, che staranno facendo riflettere Ancelotti in questa pausa di campionato. Perchè c'è un altro dato, peraltro, che inquieta il sonno dei tifosi azzurri: il Napoli subisce praticamente gol a ogni tiro in porta. È una statistica che presa così potrebbe far pensare anche a una certa dose di sfortuna ma in realtà a rivedere le reti subite contro Lazio, Milan e Sampdoria riaffiorano errori e distrazioni non solo della difesa (evidenti quelli dell'Olimpico che consentirono a Immobile di battere Karnezis) ma più in generale dell'intera squadra (non è un fatto normale prendere due gol in contropiede a Marassi) che non ha ancora assimilato le innovazioni tattiche introdotte da Ancelotti.



