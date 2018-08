Indovina chi, il Napoli lancia Younes ma il web lo scambia per un attore

di Delia Paciello

«Un fenomeno», così il Napoli dal suo profilo Twitter ha definito Amin Younes. E ha aggiunto: «Lo rivedremo presto in campo». Ebbene sì, perché l’attaccante tedesco è alle prese con il recupero e scalpita per tornare in squadra. Ancora non si è visto all’opera in maglia azzurra, ma Younes si è già reso protagonista di alcuni episodi a dir poco incredibili che hanno fatto tanto parlare: la sua fuga da Castel Volturno subito dopo la firma, il rinvio del suo arrivo a Napoli, l’atteggiamento provocatorio nei confronti del suo ex tecnico tanto da essere retrocesso in seconda squadra all'Ajax nella seconda metà dello scorso campionato. Insomma un gran bel personaggio e il tweet a lui dedicato ha scatenato le ironie dei napoletani.



Qui c’è poco da indovinare. È un fenomeno che vedremo presto in campo...#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DkI55ZTQPC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 31 agosto 2018

«Un fenomeno… da circo», commenta qualcuno. «Un altro top player», «Ritornerà a gennaio così diranno che abbiamo un altro acquisto già in casa», incalzano i tifosi più pungenti. Altri ironizzano sulla sua latitanza e c’è chi si mostra simpaticamente preoccupato: «Ma sicuro che ora il nonno sta bene?», «Ora gli avete messo il guinzaglio?», «Er fuggitivo», «Sempre se non scappa prima», si legge sotto il post.Tanti i tifosi che si sbizzarriscono anche sulla sua identità, continuando con ironia il gioco proposto questa mattina dal Napoli: una specie di Indovina chi dove si chiede ai followers di indovinare il nome del giocatore col volto coperto. E questa volta anche se il viso di Younes era ben visibile, pare che non tutti siano in grado di riconoscerlo: «Mi arrendo, chi è?», «Mai visto», «Allora è lui il latitante?».Ma gli occhi attenti dei napoletani non fanno a meno di notare alcune somiglianze: «Sarà mica Lorenzo Fragola?», «Eccolo, Vinicio Marchioni, il noto attore pronto per il cinepanettone», commentano mettendo a confronto le foto. E a dire il vero lo sguardo intenso e i tratti somatici dell’attore e del calciatore sono davvero molto simili: qualcuno potrebbe davvero confonderli. O De Laurentiis potrebbe pensare a un divertente film sulle peripezie del giocatore : in fondo l’interprete è pronto senza neanche bisogno di troppo trucco per renderlo somigliante, proprio come suggeriscono i napoletani.

