Inglese al Parma, l'agente: «Poteva restare, ma era la terza scelta»

Un ritiro in sordina ed un gol in amichevole che ne aveva rilanciato le quote permanenza. Alla fine Roberto Inglese ha salutato l'azzurro, si sposterà in prestito da Napoli a Parma e in gialloblu proverà a guadagnarsi la considerazione che Ancelotti gli aveva già dato a Dimaro. «Dobbiamo ringraziare il Napoli e il mister che ci hanno dato questa opportunità, ma a Napoli Roberto era chiuso da Milik e Mertens. Speriamo di far bene per tornare presto in azzurro», ha detto Samuele Sopranzi a Radio Kiss Kiss.



«Roberto avrebbe anche potuto scegliere per la permanenza, il Napoli ci avrebbe detto di si, ma Ancelotti ha chiarito le gerarchie e lui era la terza scelta. Una decisione giusta visto che Dries ed Arek sono due campioni, così noi abbiamo scelto il Parma. Inglese non vede l'ora di vivere questa nuova avventura», ha proseguito l'agente dell'attaccante. «Ora la speranza è di ritrovarci tra un anno in azzurro, l'obiettivo è il ritorno in azzurro».

