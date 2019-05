Inglese saluta e torna a Napoli: «A Parma mi sono sentito a casa»

Nove gol in una stagione fortunata e chiusa con tanti problemi fisici, ma anche una salvezza che ha restituito il sorriso a tutti. Il Parma aveva puntato forte su Roberto Inglese e lui ci ha messo tutto quello che aveva, aiutando la squadra a guardare dall'alto le dirette concorrenti.



«Dieci mesi passati insieme. Grazie per il vostro calore e per avermi fatto sentire a casa. Grazie Parma», il messaggio pubblicato in queste ore dalla punta su Instagram.



Il suo futuro immediato, ora, si chiama Napoli: Inglese farà infatti ritorno in azzurro e per il secondo anno di fila si ritroverà a Dimaro con il resto del gruppo di Carlo Ancelotti. Il riscatto del club emiliano non è scattato, troppo alta la cifra richiesta dal Napoli, ma il suo futuro sarà ancora lontano dall'azzurro.



