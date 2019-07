Inglese, Verdi, Rog e Tonelli: ecco i quattro in uscita dal Napoli

di Roberto Ventre

Tra i 25 azzurri che cominciano oggi la preparazione a Dimaro anche 4 azzurri in uscita che cominceranno gli allenamenti con il Napoli ma poi cambieranno squadra: Tonelli, Rog, Inglese e Verdi. Il difensore torna per fine prestito dalla Sampdoria, il centrocampista croato dal Siviglia e l'attaccante dal Parma (non è stato riscattato dal club gialloblù).



