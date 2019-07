Insigne, ovazione dei tifosi al suo ingresso in campo

di Roberto Ventre

Inviato

DIMARO FOLGARIDA Ovazione dei tifosi ad Insigne al momento del suo ingresso al campo. Lorenzo esce dagli spogliatoi e viene accolto da un'ovazione dai tifosi napoletani i tribuna. «Dai capitano, forza Lorenzo», «Lorenzo, Lorenzo». Il capitano del Napoli si gira e salta con il sorriso. Già il sorriso suo marchio di fabbrica qui in ritiro: lo ha mostrato nel posto di benvenuto a Manolas, e poi l'arrivo ieri sera all'albergo Rosatti quando i tifosi erano ad attendere lui e Manolas. Adesso comincia il lavoro sul campo per la sua ottava stagione in maglia azzurra.

