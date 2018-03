di Delia Paciello

Brividi e commozione a San Siro: il match fra Napoli e Inter inizia con un saluto a Davide Astori. Un minuto di silenzio, poi applausi e lacrime che hanno riempito la Scala del calcio per il capitano della Fiorentina prima di una gara importante, dove gli azzurri dovranno cercare di superare il brutto risultato ottenuto in casa contro la Roma. «Cercherò stasera di ricordare Davide dedicargli un gol: era un gran bravo ragazzo», ha affermato Lorenzo Insigne ai microfoni di Premium a pochi minuti dal fischio iniziale. Visibilmente commosso, cercherà la vittoria insieme ai suoi compagni all’insegna del calcio e dei valori dello sport, quegli stessi a cui era tanto devoto anche il collega scomparso. «Siamo tutti scossi per l’accaduto, ma questa sera dirigeremo le nostre energie per esprimere il bel calcio proprio in suo onore», continua l’esterno azzurro.



«Con la Roma speriamo sia un incidente di percorso, daremo il massimo stasera e speriamo di fare risultato», afferma deciso il piccoletto di Frattamaggiore. E non pensa alla principale avversaria nella corsa al sogno: «Dobbiamo guardare al nostro percorso e continuare diritto per la nostra strada. Sappiamo di giocarci un campionato con una squadra abituata a vincere, ma noi cercheremo di vincerle tutte e rimanere lassù».

© RIPRODUZIONE RISERVATA