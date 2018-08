Napoli, rimonta e vacanza premio: Insigne a Parigi, Verdi a Pompei

La partita con il Milan ha lasciato un bel sorriso sul volto degli azzurri, ma oggi sono stati in pochi quelli rimasti a casa per approfittare dei due giorni di stop dagli allenamenti concessi dalla società. Si rientrerà a Castel Volturno ufficialmente martedi, per preparare al meglio quella che sarà la seconda trasferta dell'anno a Genova, contro la Sampdoria. Aereo di primo mattino per due dei protagonisti di ieri: Lorenzo Insigne e famiglia ne hanno approfittato per fare un salto al parco tematico di Disneyland a Parigi, mentre Allan si concederà due giorni di riposo al sole di Barcellona.







In Francia ci sono finiti anche Kevin Malcuit, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. Relax napoletano per gli altri. Callejon si gode la Costiera direttamente da Ravello, Amin Younes è baciato dal sole di Marechiaro, mentre Simone Verdi e la fidanzata hanno approfittato di qualche nuvola di troppo per una giornata culturale ed una breve escursione agli scavi dell'antica Pompei.



A Firenze si sono spostati Milik e la compagna Jessica, ad Empoli è tornato Elseid Hysaj, mentre a casa c'è rimasto l'altro polacco protagonista della vittoria contro il Milan Piotr Zielinski. Il centrocampista, mattatore con due reti ieri sera, dopo il pranzo in riva al mare si è concesso qualche ora di svago insieme con la compagna Laura. Serata tutta napoletana, invece, per Marek Hamsik: il capitano slovacco sarà insignito questa sera della cittadinanza onoraria nella «sua» Castel Volturno, il modo migliore per concludere il weekend.

