Insigne e gli altri magnifici 15: quanto Napoli in giro per il mondo

Ecco la diaspora azzurra, quella che porterà sedici nazionali in giro per il mondo. Un record visto che a Castel Volturno resteranno solo Meret, Maksimovic, Ghoulam, Malcuit, Verdi, Callejon e Allan con quest’ultimo per il quale si è fatto un gran dibattere su una sua futura convocazione per l’Italia visto che il Brasile continua a snobbarlo. Capodichino centro di smistamento per l'Europa, le Americhe, l'Africa con il Napoli che tornerà in campo il 20 ottobre a Udine in campionato e successivamente il 24 a Parigi per il match di Champions con il Psg. Il viaggio più breve è di Lorenzo Insigne inserito nella lista del CT azzurro Mancini per la doppia sfida dell’Italia: il 10 ottobre in un’amichevole contro l’Ucraina a Genova e il 14 per la prima giornata di ritorno della UEFA Nations League contro la Polonia a Chorzow. Milik e Zielinski saranno di scena nella doppia sfida di Uefa Nations League: Polonia-Portogallo (11 ottobre) e Polonia-Italia (14 ottobre).



Hysaj impegnato nell’amichevole Albania-Giordania (10 ottobre) e nella sfida di Uefa Nations League Israele-Albania (14 ottobre). Ritrova la convocazione Marko Rog per la gara di Uefa Nations League Croazia-Inghilterra (12 ottobre) e per l’amichevole Croazia-Giordania (15 ottobre). Karnezis convocato per il doppio match di Uefa Nations League: Grecia-Ungheria (12 ottobre) e Finlandia-Grecia (16 ottobre). Albiol per l’amichevole Galles-Spagna (11 ottobre) e nel match di Uefa Nations League Spagna-Inghilterra (15 ottobre). Mertens è stato chiamato in vista delle sfida Belgio-Svizzera (12 ottobre) valida per la Nations League, e per l’amichevole con Belgio-Olanda (16 ottobre). Mario Rui di scena nella gara di Uefa Nations League Polonia-Portogallo (11 ottobre) e nell’amichevole Polonia-Scozia (14 ottobre). Marek Hamsik è stato chiamato per la partita di Nations League Slovacchia-Repubblica Ceca (13 ottobre) e Svezia-Slovacchia (16 ottobre).



Ounas è pronto al debutto con l’Algeria nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d’Africa: Algeria-Benin (12 ottobre) e Benin-Algeria (16 ottobre). Il Senegal di Koulibaly invece affronterà il Sudan per le qualificazioni alla Coppa d’Africa (16 ottobre) così come prima convocazione per Diawara impegnato il 16 ottobre con la Guinea in Ruanda. Ospina giocherà la doppia amichevole della Colombia contro gli Stati Uniti (12 ottobre a Tampa, in Florida) e il Costarica (ad Harrison, in New Jersey il 16 ottobre). Fabian Ruiz, infine, è impegnato nella doppia sfida per le qualificazioni europee dell’Under 21: Albania-Spagna (11 ottobre) e Islanda-Spagna 16 ottobre. Convocazione anche per Luperto nelle sfide amichevoli dell'Under 21 a Belgio (11 ottobre Udine) e Tunisia (15 ottobre Vicenza) ma il giovane terzino sinistro azzurro ieri non è stato convocato da Ancelotti per infortunio e la sua condizione va verificata.

