Insigne e Immobile, a voi l’Italia: Mancini si affida ai gol napoletani

di Pino Taormina

Lorenzo Insigne si prepara a un nuovo inizio. Lontano dal Napoli è da tempo che non riesce a dimostrare quello che vale. L’Italia è una sorta di maledizione per lui, inutile girarci attorno. L’immagine di De Rossi seduto che rimprovera Ventura è il simbolo di tutto: «Cosa metti me? Metti Insigne». Il ct Mancini si prepara a un Lorenzo in doppia veste in vista dell’amichevole con l’Ucraina e soprattutto con la Polonia (se perdiamo andiamo nella serie B della Nations League). A Coverciano, il ct parla di Lorenzo. «Insigne ha tante qualità da poter giocare esterno sinistro o seconda punta come sta facendo adesso: forse questa è la sua collocazione ideale, ma può stare ovunque. E problemi di coesistenza con gli altri non ne vedo: se i giocatori hanno qualità tecniche è solo questione di tempo per farli giocare insieme. Già un mese fa gli dicevo di non tornare sempre, di evitare di fare ogni volta 50 metri per non perdere lucidità. Il gol di ieri è un po’ un suo classico, li faceva così anche Del Piero, ma quello contro il Liverpool è stato più importante».



Insomma, si punta su di lui. E su Immobile, l’altro bomber italiano di una serie A che parla straniero (gli unici attaccanti di casa nostra ad andare a segno nell’ultima giornata di serie A.



