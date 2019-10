Insigne e l'incontro con il Papa «Grande onore, che emozione»

Una giornata speciale quella di ieri per la Nazionale e per Lorenzo Insigne che insieme ai suoi compagni in azzurro è stato ricevuto da Papa Francesco.

Nella mattinata di oggi, poi, l'attaccante napoletano ha voluto condividere tutta la sua emozione e la sua gioia con i suoi followers pubblicando la foto della stretta di mano con il Papa. «Una grande emozione, un grande onore incontrare Papa Francesco».







