Insigne fa gli auguri a Balotelli e scherza: «Ora tagliati i capelli»

Giornata di festa in casa Balotelli. L’attaccante italiano festeggia i suoi 28 anni in attesa di capire con quale maglia comincerà ufficialmente la prossima stagione dopo il mancato rientro in Italia. Tra gli auguri arrivati, non potevano mancare quelli del grande amico Lorenzo Insigne.



«Fai un regalo a tutti quanti per il tuo compleanno, tagliati quei capelli!! Auguri», scherza l’attaccante napoletano su Instagram. I due hanno creato un gran rapporto in nazionale, compagni di stanza e di scherzi in maglia azzurra.







