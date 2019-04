Napoli, Insigne fa il cantante e Ultimo dà i voti: promosso!

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è uno degli artisti italiani più in voga del momento. E alle telecamere di Dazn Italia si è divertito a dare i voti ai calciatori che negli ultimi tempi si sono distinti per essere anche bravi cantanti. Tra questi anche Lorenzo Insigne, il napoletano che qualche settimana fa si era lasciato andare sui social con una versione moderna di «Annaré», famoso brano di Gigi D'Alessio.



«A Insigne voto 7. Totti mi fa ridere, non sa neanche le parole. Sono onesto, voto 8,5. Dybala? Posso mettere 6,5…» scherza il cantante che poi premia Morosini che canta un suo brano.



