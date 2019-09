Insigne, lite in tv con Marocchi: «Ritmo da amichevole? Fa male»

«Una sconfitta così fa male. Ma dobbiamo mantenere la calma e capire dove abbiamo sbagliato per non ripetere l'errore». Lorenzo Insigne fa mea culpa ai microfoni di Sky Sport analizzando la gara col Cagliari. «Fa male, è vero, hanno avuto una sola palla gol mentre noi non siamo riusciti a fare anche un solo gol. Tra tre giorni si scende di nuovo in campo, quella è la cosa positiva. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma loro ci hanno chiuso ogni spazio. Ho sbagliato un gol davanti alla porta, la palla non voleva entrare. Ma dobbiamo andare avanti, domenica faremo una grande gara».



Poi il clima si riscalda con Marocchi a Sky. «Intensità da amichevole a Dimaro? Noi la mettiamo sempre la giusta intensità, non credo che meritiamo così tante critiche per una partita», si difende il capitano azzurro. «Fa male sentirsi dire certe cose, abbiamo dato il duecento percento in campo poi magari non si è visto da casa, ma posso assicurare che abbiamo dato tutto».



