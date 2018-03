Insigne, faccia a faccia con Messi «Un onore averti conosciuto»

L’incontro era già stato testimoniato da una maglia, riportata con gioia a casa dopo il match della nazionale, ma ora a certificarlo è lo stesso Insigne. L’attaccante napoletano ha mostrato dai suoi nuovissimi account social la foto in cui posa con Leo Messi.



«Un onore conoscerti» scrive il giocatore del Napoli sotto la foto che lo ritrae sorridente con la stella dell’Argentina. Il faccia a faccia solo negli spogliatoi, però, mentre è stato quantomeno rimandato quello in campo: Leo, infatti, non ha giocato l’amichevole, saltando anche quella contro la Spagna di qualche giorno più tardi.



Un onore conoscerti @leomessi! Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial) in data: Mar 30, 2018 at 5:01 PDT

