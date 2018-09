Insigne festeggia Jenny, ma Balo ironizza: «A me non mi ami più?»

Una settimana importante per Lorenzo Insigne, l'attaccante napoletano finito sotto i riflettori per la sua partenza sprint in stagione. La doppietta in casa del Torino ha rilanciato il Napoli dopo qualche settimana di dubbi e ha soprattutto garantito la sua leadership nel gruppo azzurro. Le reti di domenica erano dedicate, però, alla moglie Jenny che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno.



La coppia si è concessa una serata romantica per celebrare il compleanno della splendida napoletana e l'azzurro ha sfoderato il massimo del romanticismo sui social. «A te che hai reso la mia vita bella da morire. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei», ha scritto Lorenzo su Instagram ispirandosi al famoso testo di Jovanotti e regalando alla moglie una stupenda dedica.



A «rovinare» il momento di romanticismo, però, ci ha pensato il solito Mario Balotelli. L'attaccante italiano, grande amico di Insigne e suo compagno di stanza in nazionale, ha commentato il post social con un ironico «Oh, a me non mi ami più? Gnomo str***!» scatenando le risate dei fan.





