Insigne, il fratello fa chiarezza: «Mai parlato male di Ancelotti»

Dopo il caos social di qualche settimana fa, dopo l'eliminazione dalla gara contro il Genk e la tribuna, torna a parlare Antonio Insigne, fratello del capitano azzurro. «Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei che a fine anno gioissero entrambi con la promozione in Serie A e la vittoria dello scudetto», ha detto. «Lorenzo può fare un salto di qualità, ci sono i presupposti per vincere lo scudetto anche se attualmente siamo un po' distanti dalla prima in classifica. Lorenzo è stato sempre capace di venir fuori da momenti brutti, come negli anni passati. Il suo motto è abbassare la testa e lavorare, farà di tutto per uscire da questo momento».



Nessuna grana in corso con Ancelotti. «È disponibile a giocare ovunque, è il capitano ed il primo tifoso, vuole solo giocare e dare il tutto per tutto», ha detto il primo dei fratelli Insigne a Radio Punto Nuovo. «Ha voglia di vincere con il Napoli, non essendoci riuscito fino ad ora ne soffre un po'. Ma non mi ha mai parlato male di ancelotti o di qualche compagno. Ovviamente non tutti possono pensarla allo stesso modo, dispiace che a volte il malumore venga travisato. Lui è il primo tifoso, si sente un rappresentate della gente di Napoli. Presuntuoso? Non è vero, a volte è chiuso ed introverso per cui può sembrare arrogante, ma non gli appartiene».

