Insigne: «I gol merito di Ancelotti. Allan con l'Italia? Sarei contento»

di Gennaro Arpaia

Sesto gol in campionato, settimo in stagione. Dopo la prestazione opaca di Torino contro la Juventus, Lorenzo Insigne si è ripreso alla grande: match winner nella serata esaltante contro il Liverpool in Champions League, poi uomo della verità anche contro il Sassuolo. «La fiducia in zona gol l'ho sempre avuta, ma Ancelotti mi ha spostato più vicino alla porta stavolta e io cerco sempre di ripagare quanto mi dà», il leader del Napoli spiega.



«Sono più sereno, ho fiducia nel mister e nei compagni. Risparmio fatica in fase difensiva e sono più concreto sotto porta» prosegue Insigne ai microfoni di Sky Sport. «Mi diverto di più, sono più spesierato, mi fa piacere fare gol ma la cosa più importante resta sempre la vittoria. Sto vivendo un buon momento, ma spero che possa continuare così per la strada e per arrivare in fondo alla stagione nel miglior modo possibile».



Ora la sosta, per Insigne un modo in più per conquistare la gloria anche in nazionale. «Sarei felice di vedere anche Allan con la maglia dell'Italia, è un grande calciatore e non perché giochi con me», ha spiegato. «Sarebbe un elemento preziosissimo, ma è una scelta personale».

