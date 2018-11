Insigne stella della Champions: «Buffon rideva? Mi conosce bene»

Ancora protagonista, ancora con un gol pesantissimo. Lorenzo Insigne è sempre l'anima di un Napoli che anche al San Paolo strappa un punto al Paris Saint Germain. «Non voglio far polemica, ma sul gol del Psg era già finito il tempo di recupero», ha detto subito il napoletano a Sky Sport. «Ci prendiamo questo punto e da domani pensiamo al Genoa, sarà una sfida importante prima della sosta di campionato».



Dal dischetto si è riproposta la sfida con Buffon. «Sul rigore la porta si è ristretta? Non solo con lui, succede con tutti», scherza Insigne. «Gigi mi conosce bene per il passato insieme in nazionale, questo mi ha preoccupato un po', ma mi è andata bene e ci godiamo il pari».

