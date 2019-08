Insigne: «Gruppo di qualità. Diremo la nostra anche in Champions»

È stato protagonista lungo tutta l'estate azzurra e con ogni probabilità lo sarà anche stasera contro il Barcellona per la seconda delle amichevoli in terra americana. «Questa tournèe negli USA è una esperienza importante per noi», ha detto Lorenzo Insigne, capitano azzurro al fianco di Carlo Ancelotti nella conferenza stampa pre partita a Detroit.



«Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene e ora vogliamo ripeterci. La squadra si sta esprimendo con qualità e questo è importante» ha continuato. «Abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione. Stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions ci sono squadre con grandi campioni ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio».





Dopo il match di stasera si concluderà il tour americano. «Per noi è stata una grande esperienza. Ma sono felice soprattutto per i napoletani che sono qui e che hanno potuto vivere con gioia questi giorni», ha detto Lorenzo. «I tifosi ci hanno accolto benissimo e noi siamo felici di ripagarli in campo. Molti di loro non sempre hanno la possibilità di seguire il Napoli in Italia e mi auguro che anche in futuro ci siano altre occasioni come queste».

