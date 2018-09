Insigne, Koulibaly e Hysaj: i tre intoccabili del Napoli camaleonte

di Pino Taormina

I cavalli vincenti, dicono gli amanti dell’ippica, devono arrivare primi al traguardo, non devono partire per primi. Già. Ancelotti, che ha una scuderia di purosangue proprio niente male, è alla ricerca dei suoi fedelissimi, del suo zoccolo duro. Fino ad adesso, ha adottato una specie di strategia del camaleonte, con ben sei formazioni differenti in sei gare. Con tre sole certezze: Hysaj, Koulibaly e Insigne. Gli unici sempre titolari, gli intoccabili. Non è un ordine scritto ma Ancelotti ha già fatto giocare ben 19 calciatori della rosa.

