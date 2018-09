Insigne-Milik, è qui il derby: amici contro in Italia-Polonia

di Bruno Majorano

Chissà se ieri sera non sia apparso un messaggino sullo schermo del telefono di Insigne: «Ciao Lorenzo, mi dai qualche consiglio su come giocare da esterno?», Mittente: Arek Milik. Strana la vita degli attaccanti del Napoli, che questa sera (ore 20.45 in diretta su Rai 1) non solo giocheranno da avversari nella sfida di Nations League tra Italia e Polonia, ma per di più interpreteranno praticamente lo stesso ruolo. Una conferma per il napoletano, un'assoluta novità per il polacco, che solitamente è il terminale offensivo del tridente e non l'ala che assiste la prima punta come invece gli chiederà il ct Brzeczek per venire in contro all'abbondanza di nell'attacco della sua italianissima Polonia.



Sul primo gol stagionale di Arek Milik c'è stato il marchio inconfondibile di Lorenzo Insigne. È vero che l'assist decisivo all'Olimpico è arrivato dal piede di Callejon, ma quel lampo a squarciare il cielo della notte romana era partito proprio dal destro dell'attaccante napoletano. Insomma, non serve certo un indovino per sapere che Arek e Lorenzo formino una coppia offensiva ben assortita. A partire dal fisico, perché quello del napoletano è taglia S: brevilineo, baricentro basso, gambe rapide. Esattamente l'opposto rispetto al polacco che invece è ben piantato su due gamboni potenti, che fanno da sostegno ad un fisico imponente, di quelli che in area di rigore fanno paura anche solo con un dito.



