Insigne, risate e applausi a Made in Sud

Lorenzo Insigne ritrova il sorriso in un momento difficile. Un doppio infortunio muscolare tiene fermo il capitano del Napoli, che conta di recuperare in tempo per la sfida contro l'Arsenal l'11 aprile a Londra, intanto lunedì sera con la moglie Jenny è stato ospite del programma televisivo Made in Sud, in onda dagli studi Rai di Napoli, a pochi metri dallo stadio San Paolo. Tanti sorrisi durante lo show, applausi quando i conduttori Fatima Trotta e Stefano De Martino lo hanno presentato alla sala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA