Insigne e il Napoli, futuro blindato e ruolo tutto nuovo del 4-2-3-1

di Bruno Majorano

Le fasi della vita sono sostanzialmente tre: passato, presente e futuro. Le prime due di Lorenzo Insigne sono caratterizzate da un colore dominante. In passato (non troppo remoto) l'azzurro del Napoli, nel presente l'azzurro della Nazionale. E cosa c'è da aspettarsi dal futuro? Facile rispondere ancora una volta azzurro, perché fino a quando le sue prestazioni saranno così straripanti (mai aveva fatto gol per due volte di fila con la maglia della Nazionale), lui continuerà a essere il punto fermo dell'attacco di Roberto Mancini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO