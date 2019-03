Insigne non vuole perdere l'Arsenal: recupero per esserci a Londra

di Roberto Ventre

Insigne ce la farà per l’andata di Europa League contro l’Arsenal, Chiriches è in dubbio, indisponibile Diawara. E in più come annunciato da Ancelotti nel post partita di Salisburgo c’è la speranza di riavere a disposizione Albiol, il difensore spagnolo che è stato operato al ginocchio sinistro il 12 febbraio al Princess Grace Hospital di Londra e potrebbe farcela a rientrare per metà aprile. Questo il quadro degli infortunati in casa Napoli, dopo il match di Salisburgo, serata in cui ben tre azzurri sono finiti ko.



GLI INFORTUNI MUSCOLARI

Insigne si è fatto male durante il riscaldamento: ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero stimati dal club azzurro sono di 3 settimane. Salterà Udinese e Roma e si proverà ad averlo in campo già per il match infrasettimanale del 3 aprile contro l’Empoli. Il napoletano salterà anche le due partite di qualificazione dell’Italia contro Finlandia e Liechtenstein, non è stato inserito ieri da Mancini nella lista dei convocati. Stop muscolare anche per Chiriches che invece si è infortunato a un quarto d’ora dalla fine del match contro il Salisburgo: distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui i tempi di recupero stimati dal club sono di tre settimane. Ma la sua presenza per l’Europa League è in dubbio sia per il tipo d’infortunio, sia per il fatto che il difensore rumeno si è fermato alla sua seconda partita dopo essere tornato in campo cinque mesi dopo la rottura del legamento al ginocchio a settembre. Altri due stop muscolari che si aggiungono a quelli di Verdi e Mario Rui. Anche l’ex bolognese e il terzino si sono infortunati in avvio di partita rispettivamente nella trasferte di Udine e Firenze.





