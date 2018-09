«Abbiamo giocato una buona partita, peccato perché potevamo vincerla. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo stati cattivi e lucidi sotto porta». Così Lorenzo Insigne, capitano del Napoli per una sera che ha fatto vibrare i cuori napoletani e la traversa del Marakana nel primo tempo andando vicino al secondo gol di fila dopo la Fiorentina.



«Questo pareggio dovrà essere d'esempio per portare a casa le prossime partite», ha proseguito a Sky Sport. «Traversa? Ho tirato, non è entrata e sono stato sfortunato. Non era facile interpretare la giusta gara qui, i nostri avversari erano aggressivi e c'era l'entusiasmo dei tifosi. Peccato non aver fatto gol. Stiamo crescendo, dobbiamo stare tranquilli perché seguendo il mister possiamo fare cose importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA