Insigne, problemi di mira: tira più di tutti, con l'Inter vuole il gol

di Delia Paciello

Una partita per dimostrare, ora più che mai, il suo valore. In un momento difficile per il Napoli dopo la brutta sconfitta con la Roma, Lorenzo Insigne dovrà caricarsi di responsabilità e prendere per mano la sua squadra. Di fronte avrà l’Inter, il club che a soli undici anni lo scartò, preferendo altro: era basso e non convinceva, nonostante le qualità tecniche evidenti e un sorriso contagioso. Ma quel ragazzo di Frattamaggiore non si è scoraggiato e ce l’ha fatta, ha realizzato il suo sogno. E vorrà far vedere a chi non ha creduto in lui ciò di cui è capace.



Due reti nelle ultime due partite giocate per il piccoletto azzurro che ha interrotto nel miglior modo possibile l’astinenza da gol nel 2018. Contro i giallorossi, dove si è scontrato con un Allison in forma strepitosa, Insigne ha tirato per ben 10 volte tra i pali, come riportano i dati Opta. Ha così superato il record stagionale di tiri in porta nei cinque principali campionati europei (Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1), facendo meglio anche di Messi e Neymar che detenevano il primato.



Record sì, ma senza gloria: perché a differenza dei colleghi Lorenzo non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati, mantenendosi su una media realizzativa alquanto bassa. Mentre il campione argentino e il brasiliano con sette tiri realizzarono quattro reti, il napoletano solo una. Eppure è in assoluto il giocatore che tira di più verso la porta in tutta la Serie A: 122 tentativi in 26 partite, 51 conclusioni da fuori area. Ma ad oggi solo 7 gol stagionali, con una percentuale di tiri nello specchio della porta del 38,4%; di gran lunga inferiore rispetto al migliore del campionato, Mauro Icardi, con una percentuale del 57,14%. Domani saranno l’uno di fronte all’altro con il cinismo di chi è deciso a vincere. E Insigne è determinato, vuole migliorare la sua mira e segnare per la terza gara consecutiva. Sarà una gran prova in un momento delicato. Infondo il sogno continua per l’esterno azzurro, deciso a raggiungere un traguardo importante con la maglia della sua città.

