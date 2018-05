Insigne e Balotelli protagonisti in Nazionale tra sorrisi e show

Che Mario Balotelli sia un tipo piuttosto social non è quasi una notizia. Che lo sia con Lorenzo Insigne, invece, fa decisamente più strano. Tanto più se tutto questo succede con addosso l'azzurro della Nazionale. Mario e Lorenzo si sono ritrovati mercoledì sera a Covervciano dopo il lungo stop di Balotelli. SuperMario, infatti, è ritornato in azzurro con il nuovo corso targato Roberto Mancini. Eppure da quando i due attaccanti sono arrivati al raduno della Nazionale, non si sono mai separati. Sempre insieme. Sopratutto in campo. A testimoniarlo sono le tantissime foto che li ritraggono insieme, e sempre con il sorriso sulle labbra. Chissà, magari può essere anche questo un indizio di mercato in chiave Napoli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA