Insigne si riprende il Napoli: «Aspetto solo la firma per il rinnovo»

«Sono contento, da capitano quel rigore è una responsabilità enorme per me. Ma ne sono anche orgoglioso, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla sempre in alto». Lorenzo Insigne si riprende il Napoli, dopo i fischi con l'Arsenal e le incomprensioni delle ultime settimane, l'attaccante azzurro ha regalato i tre punti ai suoi e ritrovato il sorriso.



Ora testa al futuro. «Rinnovo? Aspetto il presidente, ho dato massima disponibilità per continuare, spero arrivi presto la firma», ha confessato Lorenzo che in settimana aveva incontrato la società con la presenza del nuovo agente Mino Raiola. «Era importante chiarirsi per andare avanti insieme. Non c’è mai stata volontà di cedermi, c’era qualche incomprensione ma era importante chiarirsi e ora continuare a lavorare», ha concluso il napoletano che, a fine gara, ha anche regalato la sua maglia ai tifosi della Curva B.

