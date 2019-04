Insigne si riprende il Napoli: «Sto bene, mai detto che andrò via»

Un infortunio da smaltire e una stagione da svoltare. Lorenzo Insigne è tornato prepotentemente nel presente dei napoletani con un futuro ancora da chiarire. «Le mie parole sono state riportate male, non ho mai detto che a giugno andrò via», ha voluto precisare il napoletano ai microfoni di Sky prima del match contro il Genoa. «Mi sono solo soffermato sulla scelta di Raiola e su chi pensa che l'ho scelto per andar via».



Tanti i mugugni dei tifosi azzurri nelle ultime ore. «Ci sono rimasto un po' male per come le mie parole sono arrivate, il mio contratto è lungo e non c'è alcuna clausola. Sto bene qui a Napoli, spero di poter dare una mano alla squadra da qui alla fine dell'anno. Brucia arrivare secondi ogni volta, ma anche quest'anno abbiamo messo in difficoltà la Juventus e questo vale tanto per tutti noi», ha concluso Insigne.

