Insigne: «Scudetto? Ci riproviamo Spero che Sarri resti con noi»

Ha messo anche la sua firma oggi, con due assist che hanno fatto la differenza, ma per Lorenzo Insigne la sfida di riportare il Napoli allo scudetto non è di certo finita oggi. «Ringraziamo i nostri tifosi, ci sono vicini sempre e anche oggi l'hanno dimostrato venendo in tanti allo stadio», ha detto il napoletano alla fine della gara.



«Noi ce l'abbiamo messa tutta per centrare l’obiettivo. C'è mancata un po' di fortuna, ma dobbiamo continuare così anche il prossimo anno», ha continuato Insigne ai microfoni di Premium. «Abbiamo finito a testa alta. Ci riproveremo la prossima stagione, sperando che l'anno prossimo vada meglio. Oggi ci godiamo questa vittoria e questi 91 punti che sono tanti».



Poi su Sarri, ancora in bilico per la prossima stagione. «Non so se resterà, ma spero di sì. Quest'anno ha dato tanto, se rimarrà vorrà dire che potrà darci ancora tanto. Ci dispiace per Reina, è un gran professionista, ha giocato con l'anima giusta anche se aveva già firmato con un'altra squadra. Merita gli applausi dei tifosi».

