Insigne show in allenamento: il gol di Lorenzo diventa virale in rete

Si candida fortemente ad un posto da titolare questa sera a Verona contro il Chievo, per provare a dimenticare quanto prima gli errori sanguinosi di Londra e prepararsi al meglio ad un match, quello di giovedì prossimo contro l'Arsenal, che sarà la prova del nove del suo Napoli. Nel frattempo, però, Lorenzo Insigne si diverte e fa divertire i suoi fan in rete con un video che circola sui social nelle ultime ore.



Il calciatore napoletano, in allenamento a Verona dove la squadra si è spostata subito dopo la gara dell'Emirates, chiude l'ultimo allenamento prima del match col Chievo con una magistrale rete da fondo campo, un esterno preciso che si spegne in rete.





