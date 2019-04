Insigne, spunta il retroscena: Psg lo voleva ai tempi del Pescara

Il momento che vive a Napoli non è dei migliori: la sostituzione e i fischi contro l'Arsenal, la panchina forzata contro l'Atalanta, le tante voci di mercato che si affacciano sul suo futuro. Un futuro che per Lorenzo Insigne potrebbe anche essere lontano dall'azzurro. Sul calciatore napoletano l'interesse di tanti club europei, anche il Paris Saint Germain a cui Lorenzo ha anche segnato due volte quest'anno.



«Il parigino mi aveva chiesto Insigne già ai tempi in cui giocava con noi al Pescara, quando presero Verratti». A svelare il retroscena di mercato ci ha pensato Daniele Sebastiani, intervenuto a Radio Kiss Kiss. «A loro piacevano sia Verratti che Insigne, ma chiaramente Lorenzo era di proprietà del Napoli e quindi non potevo discuterne». L'interesse sembra essere tornato di moda anni più tardi, visti anche i rapporti che Mino Raiola, nuovo agente del napoletano, ha con il club di Parigi.

