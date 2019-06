Insigne, vacanze in America ​e foto con il Club Napoli New York

Vacanze in America. No, non è il titolo di un vecchio film tutto italiano, ma il momento di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che dopo due grandi ed eccellenti prestazioni con la nazionale italiana di Roberto Mancini, si è allontanato per un po’ dall’Italia e da Napoli per godersi qualche settimana di vacanza dopo le fatiche del campo.



Il capitano azzurro, al momento, ha un solo appuntamento: quello di inizio luglio quando ritroverà a Castel Volturno Ancelotti e i compagni di squadra per il raduno pre-ritiro di Dimaro che aprirà ufficialmente l’annata azzurra. Le voci di mercato si susseguono, ma per ora Lorenzo si gode il relax. Ieri il talento azzurro ha posato con la sciarpa del “Club Napoli New York” della Pizzeria Ribalta nella Grande Mela, vero e proprio punto di ritrovo per i tifosi azzurri che vivono in America.





